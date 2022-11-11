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الصين تقلل مدة الحجر الصحي للوافدين

الصين تقلل مدة الحجر الصحي للوافدين
11 نوفمبر 2022 13:10

خفضت الصين فترة الحجر الصحي التي يجب أن يقضيها الوافدين إلى أراضيها، ومن خالطوا مصابي كورونا، وغيرت موقفها من الفحوصات، في تعديل لسياسة صفر كوفيد التي عزلت ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأثارت غضب العامة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان اليوم الجمعة، أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، إنه سوف يطلب من الوافدين إلى الصين قضاء خمسة أيام في فندق أو منشأة حجر صحي حكومية، ثم ثلاثة أيام بالمنزل. وتستلزم القواعد الحالية قضاء عشرة أيام قيد الحجر الصحي في المجمل، سبعة منها في فندق وثلاثة في المنزل.

كما ستطبق نفس مدة الحجر الصحي المخفضة الآن على من خالطوا مصابين.

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وفي خطوة إيجابية أخرى تتعلق بالسفر الدولي، أفاد البيان بأنه سوف يتم إلغاء نظام مثير للجدل كان يغرم شركات الطيران حال جلبت مصابين بكورونا إلى البلاد. وتأتي هذه التغييرات في إطار حزمة جديدة من عشرين إجراء جديدا يرجى منه توجيه المسؤولين في السيطرة على كوفيد19- .

  وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم، أن البر الرئيسي الصيني سجل خلال اليوم السابق 1150 إصابة جديدة مؤكدة محلية ظهرت عليها أعراض مرض كوفيد.19- وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل إجمالي 9385 إصابة محلية جديدة بكوفيد19-، بدون أعراض، بحسب ما أوردته اليوم الجمعة وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ولم تسجل حالات وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد19- في البر الرئيسي الصيني، أمس الخميس، بينما تسبب المرض في وفاة ما إجماليه 5226 شخصا.

 

المصدر: د ب أ
الصين
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