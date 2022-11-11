الصين تشدد قيود كورونا بعد ارتفاع في الإصابات

كثفت السلطات الصينية عمليات الإغلاق لمكافحة كوفيد-19 والقيود الأخرى لمنع انتشار الإصابات مع ارتفاع الحالات إلى أعلى مستوياتها منذ إغلاق شنغهاي هذا العام، وشهدت مدينتا بكين وتشنغتشو عدداً قياسياً من الإصابات اليومية. وأعلنت الصين اليوم الجمعة رصد 10535 إصابة محلية جديدة أمس الخميس، وهو أعلى مستوى منذ 29 أبريل عندما كانت شنغهاي، المركز التجاري للبلاد، تكافح أخطر تفش بالبلاد. ودفعت الزيادة، التي لا تزال صغيرة وفقا للمعايير العالمية وبالنسبة لبلد يبلغ عدد سكانه 1.4 مليار نسمة، القيادة العليا في الصين إلى التأكيد مجددا على استراتيجيتها الصارمة في مواجهة الفيروس والتي يقول الرئيس شي جين بينغ إنها تهدف إلى إنقاذ الأرواح خاصة كبار السن.
وكان انتشار العدوى ناجماً عن الإصابات في منطقة هايتشو المكتظة بالسكان والتي أعلنت اليوم الجمعة إغلاقاً صارماً حتى يوم الأحد. وقالت حكومة المنطقة في بيان "يتعين على جميع السكان البقاء في منازلهم. يُسمح لشخص واحد فقط من كل أسرة بشراء الضروريات اليومية وفقا لجدول زمني". كما تم وقف جميع وسائل النقل العام في المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص، وسيتم إجراء فحوص تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي.سي.آر) بشكل إلزامي على "كل أسرة وكل فرد"، بحسب البيان. ونقلت هيئة الصحة الوطنية عن خبير حكومي قوله اليوم الجمعة إن الصين لن تخفف إجراءات مكافحة فيروس كورونا، لكنها ستواصل تحسينها وفقا للوضع الوبائي المتغير وتحور الفيروس.