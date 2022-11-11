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أميركا تمنع ترحيل 6 جنسيات من أراضيها

أميركا تمنع ترحيل 6 جنسيات من أراضيها
11 نوفمبر 2022 10:23

أعلنت دائرة الهجرة في الولايات المتحدة تمديد أجل برنامج الحماية الذي يمنع ترحيل المهاجرين حتى منتصف عام 2024 لمواطني ست دول، من بينها السودان.
وأفادت وثيقة من دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية أنه سيتم تمديد وضع الحماية المؤقتة لمواطني هايتي والسلفادور ونيكاراجوا والسودان وهندوراس ونيبال حتى 30 يونيو 2024.
وتعني الخطوة أن حماية وضعهم لن تنقضي في نهاية العام.

ويوفر البرنامج تصاريح عمل للمهاجرين ويمكن أن يحميهم من الترحيل إذا كانت بلدانهم تمر بأحداث غير عادية مثل الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة.
وسيؤثر التمديد على حوالي 392 ألف شخص.

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المصدر: وكالات
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