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أوكرانيا: انسحاب روسيا من خيرسون سيستغرق أسبوعاً

أوكرانيا: انسحاب روسيا من خيرسون سيستغرق أسبوعاً
11 نوفمبر 2022 07:22

قال وزير الدفاع الأوكراني، الخميس، إن سحب روسيا قواتها من مدينة خيرسون الجنوبية سيستغرق أسبوعاً على الأقل وإن الشتاء سيبطئ العمليات، مما يمنح الجانبين فرصة لإعادة تنظيم صفوفهما.

في مقابلة في كييف، قال أوليكسي ريزنيكوف إن روسيا لديها 40 ألف جندي في منطقة خيرسون ولا تزال لديها قوات في المدينة وحولها وعلى الضفة اليمنى لنهر دنيبرو.
وقال ريزنيكوف "ليس من السهل سحب هذه القوات من خيرسون في يوم أو يومين. سيستغرق الأمر أسبوعا على الأقل".
وأعلنت روسيا يوم الأربعاء أنها ستنسحب من الضفة الغربية لنهر دنيبرو التي تضم مدينة خيرسون.
وقال ريزنيكوف إن هذا الانسحاب سيسمح لقوات الجانبين بالتفرغ للعمليات العسكرية في أماكن أخرى.
وأضاف أن أوكرانيا لديها قوة أمنية ودفاعية قوامها مليون فرد لحراسة حدود "غير صديقة" بطول 2500 كيلومتر مع روسيا البيضاء وروسيا والمناطق الأوكرانية المسيطر عليها.

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المصدر: وكالات
منطقة خيرسون
روسيا
أوكرانيا
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