أوكرانيا تدلي بتصريح بشأن التهديد باستخدام سلاح نووي
أوليكسي ريزنيكوف، وزير الدفاع الأوكراني
11 نوفمبر 2022 01:27
علّق وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، الخميس، على احتمال استخدام أسلحة نووية في الأزمة الحالية. وقال ريزنيكوف إنه لا يعتقد أن روسيا ستستخدم الأسلحة النووية في أوكرانيا لأن هذا لن يكون عمليا. وتزايد القلق بشأن التصعيد النووي المحتمل بعد أن صرح مسؤولون روس باحتمال استخدام أسلحة نووية للدفاع عن روسيا، إذا لزم الأمر. وقال ريزنيكوف في مقابلة صحفية "لا أعتقد أنهم سيستخدمونها. لكن مرة أخرى، يتعين عليك أن تحسب جميع المخاطر. لكني أعتقد أن هذه ليست خطوة عملية بالنسبة لهم".
وقال الوزير الأوكراني، في مقابلته مع وكالة رويترز العالمية للأنباء في العاصمة كييف، إنه يأمل أن تكون الهند والصين قد أوضحتا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بجلاء أن استخدام الأسلحة النووية سيكون "خطا أحمر". ومضى ريزنيكوف يقول "ما هي الحالة الفنية لأسلحتهم النووية؟ هل تعرف؟ لا. هل أعرف أنا؟ لا. وهم أيضا لا يعرفون. وهذا لأن آخر اختبار أجروه كان في التسعينيات في كازاخستان، منذ أكثر من ثلاثين عاما".