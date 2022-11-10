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اليمن.. 1444 انتهاكاً حوثياً بحق النساء

أرشيفية
11 نوفمبر 2022 01:36

عدن (الاتحاد)

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كشف تقرير حقوقي للشبكة اليمنية للحقوق والحريات، عن تسجيل 1444 واقعة انتهاك ارتكبتها «الكتائب النسائية» التابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية خلال الفترة من ديسمبر 2017 وحتى نهاية أكتوبر الماضي. ووثّق تقرير الشبكة الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، الانتهاكات التي ارتكبتها الكتائب النسائية الحوثية، مشمولة بالاعتقال والاحتجاز التعسفي للنساء، والنهب، والاعتداء الجنسي، والضرب، والتعذيب، وتسهيل عمليات الاغتصاب في مراكز الاحتجاز السرية، وملاحقة عدد من الناشطات اليمنيات، والاعتداء على المعتصمات في بعض المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات الإرهابية وتوزيعهن على نقاط التفتيش في مداخل ومخارج بعض المدن، بالإضافة إلى التجنيد الاجباري لبعض فتيات المدارس والجامعات. وذكر تقرير الشبكة، أن كتائب الزينبيات تورطت بمقتل 9 نساء منها، 6 حالات قتل نتيجة الضرب المبرح بالهراوات والكابلات النحاسية، وثلاث حالات نتيجة الطلق الناري المباشر، كما تسببت بإصابة 42 امرأه بجروح متفرقة.

اليمن
الزينبيات
ميليشيات الحوثي
الميليشيات الحوثية
انتهاكات الحوثيين
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