السيسي يبحث الوضع الإقليمي والدولي مع نانسي بيلوسي
السيسي يلتقي رئيسة مجلس النواب الأميركي
11 نوفمبر 2022 01:09
بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، مساء الخميس في شرم الشيخ، الوضع الإقليمي والدولي مع نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي. عقد اللقاء على هامش القمة العالمية للمناخ "كوب 27" التي يستضيفها المنتجع المصري. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن اللقاء شهد عقد جلسة منفردة مع بيلوسي أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت الوفد المرافق لها. أكد السيسي على استراتيجية العلاقات الممتدة بين البلدين، وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات بكل جوانبها، لا سيما في ظل الواقع الإقليمي الحالي في المنطقة وما يفرزه من تحديات متصاعدة، وعلى رأسها عدم الاستقرار وخطر الإرهاب فضلاً عن التداعيات السلبية على الاقتصاد وأمن الطاقة والغذاء التي سببتها العديد من الأزمات العالمية المتلاحقة وعلى رأسها جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية. من جانبها، ثمنت رئيسة مجلس النواب الأميركي عمق التعاون المشترك بين البلدين، وأكدت الأهمية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات مع مصر، أخذاً في الاعتبار أن مصر تعد ركيزة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي. وأعربت عن تقديرها لدور مصر الناجح والفاعل في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وإرساء المفاهيم والقيم النبيلة من حرية الاعتقاد والتسامح وقبول الآخر، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي تتم داخل مصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لصالح السكان. وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً بين الرئيس السيسي وأعضاء الوفد الأميركي، تناول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها جهود مكافحة الإرهاب على مدار السنوات الماضية في مصر، فضلاً عن تطورات مختلف الأزمات القائمة في المنطقة، وما تبذله مصر من جهود حثيثة للتوصل لتسويات سياسية لتلك القضايا.