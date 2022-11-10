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السودان: «الآلية الثلاثية» تعلن التوصل إلى تفاهمات بين «السيادة» والمدنيين

السودان: «الآلية الثلاثية» تعلن التوصل إلى تفاهمات بين «السيادة» والمدنيين
11 نوفمبر 2022 01:53

الخرطوم (الاتحاد)

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كشفت الآلية الثلاثية «الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد»، في السودان عن التوصل إلى تفاهمات بين مجلس السيادة الانتقالي والمدنيين في البلاد. وأفادت «الآلية الثلاثية»، في بيان أمس، أنها تسلمت تعديلات من مجلس السيادة تعكس تفاهمات مع المدنيين، مشيرة إلى أنها ستدعو لمحادثات مباشرة وغير مباشرة بين المكونات كافة.
وقالت إنها تسلمت منذ أسبوعين وثيقة من القيادة العسكرية تتضمن تعليقاتهم وتعديلاتهم على مسودة الوثيقة الدستورية التي أعدتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين.
وأوضحت أن التعديلات تعكس تفاهمات أساسية تم التوصل إليها بين العسكريين ومُحاوريهم من قوى «الحرية والتغيير».
وكانت هذه المسودة جمعت حولها عدداً كبيراً من القوى المدنية، لافتة إلى أنه بعد القبول المبدئي لمجلس السيادة للمسودة، أصبح هناك وثيقة قابلة للتطبيق يمكن بناء المزيد من التوافق حولها. وأضافت أن التوصل لاتفاق سياسي سيدشّن في الوقت نفسه بداية فترة انتقالية جديدة.
وشددت على أن تقوم الفترة الانتقالية المؤقتة على أساس التوافق الذي تمّ التوصل إليه بين مختلف مكوّناتها، مشيرة إلى أنه يجب النظر إلى المرحلة الانتقالية على أنّها مرحلة ذات نطاق زمنيّ محدود.

السودان
مجلس السيادة السوداني
قوى الحرية والتغيير
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