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واشنطن: لا حل لأزمة ليبيا إلا بالانتخابات

ريتشارد نورلاند
11 نوفمبر 2022 01:37

حسن الورفلي (بنغازي)

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جدد مبعوث الولايات المتحدة الأميركية وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، تأكيده على ضرورة التركيز على القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات، بدل الاهتمام بالمرحلة الانتقالية.
واعتبر نورلاد، خلال مؤتمر صحفي أمس، بالعاصمة الليبية طرابلس، وجود حكومتين «مسألة معقدة، لا يمكن حلها إلا عبر الانتخابات»، مشيراً إلى «ترقب اجتماع مجلسي النواب والدولة لوضع أساس دستوري للانتخابات».
وقال نورلاند: «رئيس مفوضية الانتخابات أكد لي أنهم جاهزون فنياً، وينتظرون القاعدة الدستورية، وأن مجلسي النواب والدولة لديهم 7 سنوات في السلطة، ولم يتوصلا إلى توافق حتى الآن، وقد اقتربنا كثيراً من التوافق حاليًا، وسنبذل كل ما في وسعنا، لدعم إجراء الانتخابات».
وأكد نورلاند على «دعم بلاده لمغادرة القوات الأجنبية للأراضي الليبية وتوحيد الجيش وعمل اللجنة العسكرية المشتركة»، مشيراً إلى تركيزهم على إعادة فتح السفارة الأميركية والتواجد بشكل دائم في طرابلس وبنغازي وسبها.
وركز نورلاند على «أهمية وجود آلية مساءلة ورقابة تضمن الشفافية في إنفاق عائدات النفط»، منوهاً بمناقشته مقترحات عدة من حكومة الوحدة الوطنية، والمجلس الرئاسي ومجلس الدولة، حول الشفافية في إيرادات الدولة.

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