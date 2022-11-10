الجمعة 11 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الجيش الأوكراني يصل إلى ضواحي مدينة خيرسون

جندي أوكراني يرفع علم بلاده
11 نوفمبر 2022 00:56

ذكر مسؤول محلي أن الجنود الأوكرانيين دخلوا بالفعل الضواحي الخارجية لمدينة خيرسون بعد يوم من إعلان انسحاب القوات الروسية من المدينة الواقعة جنوبي أوكرانيا.
وقال فيتالي كيم الحاكم الأوكراني لمنطقة ميكولايف إن بلدة تشورنوبايفكا صارت تحت السيطرة الأوكرانية بالفعل.
واكتفى بالقول "نستمر في الحفاظ على الصمت، لأن كل هذا شأن خاص بالجيش".
وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن الجيش الروسي ينسحب ببطء فقط لتعزيز خطوط دفاعه على الضفة الأخرى لنهر دنيبرو.
أمرت موسكو قواتها، الأربعاء، بالانسحاب من الجيب الذي تسيطر عليه روسيا بأكمله في الضفة الغربية لنهر دنيبرو، بما فيه مدينة خيرسون، العاصمة الإقليمية الوحيدة التي سيطرت عليها روسيا.
وظهر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو على التلفزيون، الأربعاء، وهو يأمر بالانسحاب استجابة لنصيحة أكبر قائد له الذي قال إن من الضروري الحفاظ على أرواح القوات التي ستتمكن بشكل أفضل من الدفاع عن الضفة المقابلة من نهر دنيبرو.

أخبار ذات صلة
لويس ميغيل بوينو لـ«الاتحاد»: أزمة أوكرانيا أبرزت أهمية الحد من الوقود الأحفوري
القوات الأوكرانية تتقدم في خيرسون
المصدر: د ب أ
أوكرانيا
منطقة خيرسون
آخر الأخبار
انتخابات الكونجرس.. «الموجة الحمراء» تتباطأ و«الجدار الأزرق» يهتز
عربي ودولي
انتخابات الكونجرس.. «الموجة الحمراء» تتباطأ و«الجدار الأزرق» يهتز
اليوم 02:01
وقفة احتجاجية لأنصار «التيار الصدري» أمام مجلس القضاء الأعلى في بغداد (أرشيفية)
عربي ودولي
القضاء العراقي يطالب بتغيير «نظام الحكم»
اليوم 01:59
آموس هوكشتاين
عربي ودولي
المنسق الرئاسي الأميركي الخاص لـ«الاتحاد»: الإمارات والولايات المتحدة تنشران السلام وتجمعهما روابط استثنائية
اليوم 01:57
أرشيفية
عربي ودولي
تونس.. التحقيق مع الغنوشي مجدداً في قضية تبييض أموال
اليوم 01:56
الطائرة المفخخة التي أطلقتها الميليشيات الإرهابية تجاه مخيم للنازحين في مأرب (من المصدر)
عربي ودولي
اليمن يحذر من تبعات هجمات «الحوثي» على الوضع الإنساني
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©