الجيش الأوكراني يصل إلى ضواحي مدينة خيرسون

ذكر مسؤول محلي أن الجنود الأوكرانيين دخلوا بالفعل الضواحي الخارجية لمدينة خيرسون بعد يوم من إعلان انسحاب القوات الروسية من المدينة الواقعة جنوبي أوكرانيا. وقال فيتالي كيم الحاكم الأوكراني لمنطقة ميكولايف إن بلدة تشورنوبايفكا صارت تحت السيطرة الأوكرانية بالفعل. واكتفى بالقول "نستمر في الحفاظ على الصمت، لأن كل هذا شأن خاص بالجيش". وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن الجيش الروسي ينسحب ببطء فقط لتعزيز خطوط دفاعه على الضفة الأخرى لنهر دنيبرو. أمرت موسكو قواتها، الأربعاء، بالانسحاب من الجيب الذي تسيطر عليه روسيا بأكمله في الضفة الغربية لنهر دنيبرو، بما فيه مدينة خيرسون، العاصمة الإقليمية الوحيدة التي سيطرت عليها روسيا. وظهر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو على التلفزيون، الأربعاء، وهو يأمر بالانسحاب استجابة لنصيحة أكبر قائد له الذي قال إن من الضروري الحفاظ على أرواح القوات التي ستتمكن بشكل أفضل من الدفاع عن الضفة المقابلة من نهر دنيبرو.