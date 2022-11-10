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القوات الأوكرانية تتقدم في خيرسون

جندي أوكراني يطلق النار على خط المواجهة في منطقة خيرسون (رويترز)
11 نوفمبر 2022 01:36

كييف (وكالات)

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تقدمت القوات الأوكرانية جنوباً، أمس، بعد أن أمرت موسكو بأحد أكبر الانسحابات منذ بداية الأزمة، لكن كييف ظلت قلقة وحذرت من أن الروس الفارين يمكن أن يحولوا خيرسون إلى «مدينة موت».
وقال قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني، إن الجيش الأوكراني استعاد أول أمس 12 قرية في منطقة خيرسون الأوكرانية التي أعلن الروس انسحابهم منها جزئياً تحت ضغط هجوم مضاد أوكراني.
وقال زالوجني عبر «تلغرام»: «تقدّمت أمس وحدات من قوات الدفاع 7 كيلومترات، مسيطرة على 6 بلدات في اتجاه بيتروبافليفكا- نوفورايسك»، مشيراً إلى أن الجيش الأوكراني استعاد أيضاً السيطرة على 6 بلدات باتجاه خيرسون.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في بيان، أن قوات بلاده بدأت فعليا في الانسحاب نحو مدينتي ميكولايف وكريفيي ريه، وأن المواقع الجديدة معدة مسبقاً وفق الخطة المعتمدة على الضفة الغربية من نهر دنيبرو. 
بدوره، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن الأمر الروسي بإجلاء القوات من الضفة الغربية لنهر دنيبرو بالقرب من مدينة خيرسون الأوكرانية يظهر أن موسكو تواجه «مشاكل حقيقية» .
وأضاف أن الانسحاب سيسمح للطرفين بإعادة ضبط وضعه خلال الشتاء. 
من جانبه، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، أمس، أنه يراقب كيفية انسحاب الروس من منطقة خيرسون الأوكرانية، معتبراً أن الانسحاب، إذا تأكّد سيكون «نصرًا جديدًا لأوكرانيا». وأشاد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بقرار روسيا الانسحاب من خيرسون، واصفاً القرار بأنه «إيجابي ومهم»، بحسب ما أوردته وكالة «الأناضول» التركية.

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