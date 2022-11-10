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أميركا تمنح أوكرانيا منظومة متطورة للدفاع الجوي

منظومة الدفاع الجوي قصير المدى أفينجر
11 نوفمبر 2022 00:48

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، الخميس، إنها ستقدم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تبلغ قيمتها 400 مليون دولار أميركي.

وأضافت الوزارة أن الحزمة ستشمل أربعاً من منظومات الدفاع الجوي قصير المدى (أفينجر). وقالت سابرينا سينج المتحدثة باسم البنتاجون للصحفيين "إنها أنظمة دفاع جوي متحركة قصيرة المدى". 

تضم الحزمة أيضا أنظمة متنقلة مثبتة على مدرعات خفيفة وعددا غير محدد من صواريخ "ستينغر".

كما تشمل الحزمة الجديدة من المساعدات صواريخ لأنظمة "هوك" من الجيل القديم التي تعهدت إسبانيا بتسليمها إلى كييف، فضلا عن قذائف وصواريخ لأنظمة المدفعية الدقيقة "هيمارس" وذخائر متنوعة.

بذلك، ترتفع قيمة إجمالي المساعدات الأميركية لأوكرانيا إلى أكثر من 18,6 مليار دولار أميركي منذ فبراير الماضي.

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