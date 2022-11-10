لويس ميغيل بوينو لـ«الاتحاد»: أزمة أوكرانيا أبرزت أهمية الحد من الوقود الأحفوري

خالد عبدالرحمن (أبوظبي)

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس ميغيل بوينو، إن الأزمة الأوكرانية أبرزت أهمية الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، مشيراً إلى أن الاتحاد يعتبر المساهم الرئيس في المساعدات التنموية، وأكبر مساهم في التمويل المناخي في العالم، من خلال توفير ثلث التمويل العام العالمي للمناخ، مشيراً إلى أن مساهمات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في التمويل العام الدولي للمناخ تجاوزت الـ 20 مليار يورو عام 2020.

وأكد بوينو في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» الاستمرار بحشد التمويل الدولي للمناخ كجزء من الهدف الجماعي للدول المتقدمة للوصول إلى ما لا يقل عن 100 مليار دولار أميركي سنوياً، من خلال مجموعة واسعة من المصادر والأدوات، مع ضمان شفافية استخدامها.

وأشار إلى موافقة دول الاتحاد الأوروبي على ضرورة تعزيز الإطار الدولي للاستجابة للمخاطر المناخية الحالية والمستقبلية، بما في ذلك ترتيبات التمويل اللازمة لتفادي الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ والحد منها والتصدي لها.

كما أكد أهمية زيادة التمويل لدعم الفئات الأكثر ضعفاً في التعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخي.

وأشار بوينو إلى أن الأزمة الأوكرانية تعتبر دليلاً على أهمية الحد من الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري.

وأشار إلى الالتزام دول الاتحاد بالحد من الاستهلاك الإجمالي للطاقة وتقليص كمية الوقود الأحفوري عبر رفع حصة الطاقة المتجددة.

واعتبر أن الأزمات الحالية ستشكل نقطة انطلاق للتعجيل باستهلاك الطاقة المتجددة، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة في الاتحاد الأوروبي بشكل حاسم. وقال: «من شأن ذلك أن يدفع قدماً بعملية التحول الأخضر في الاتحاد الأوروبي، ليس الفحم حلاً مستداماً على المدى الطويل لأمن الطاقة أو للوفاء بالتزامات الاتحاد الأوروبي في ما يتصل بالمناخ».

وتوقع المسؤول الأوروبي استعداد الاقتصادات الرئيسية المشاركة بقمة شرم الشيخ لتقاسم خبراتها المحلية في تحقيق طموح مواجهة التغير المناخي.

واعتبر أن الاتحاد الأوروبي يدرك أهمية زيادة العمل والدعم، بما في ذلك التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات، لتنفيذ المقاربات الخاصة بتجنب الخسائر والأضرار التي تلحق بالبلدان النامية والأطراف الأكثر ضعفاً من التغير المناخي وتقليلها والتصدي لها.

وأشار إلى أن الاتحاد يعمل على توحيد الجهوزية في عمليات المساعدات الإنسانية، ورفع مستوى الإجراءات الاستباقية لتعزيز قدرة المجتمعات الضعيفة على مواجهة المخاطر، كما أنه يعتبر المساهم الأكبر في التمويل العام للمناخ.