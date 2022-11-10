أزمة أوكرانيا تسلط الضوء على تأثير الجيوش على المناخ

شرم الشيخ (الاتحاد)

سلطت الأزمة في أوكرانيا الضوء على انبعاثات غازات الدفيئة الهائلة للجيوش التي لم يسبق التطرق إليها بشكل كبير إذ يصعب تقديرها على ما أفاد خبراء في مؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب27».

وقال اكسيل ميخايلوفا مدير مجموعة الأبحاث عن السياسة المناخية الدولية في جامعة زيوريخ خلال جلسة على هامش «كوب27»: «هذا مجال انبعاثات كبير ولم يسبق لأحد أن اهتم بهذه المشكلة عن كثب».

ويقدر العلماء انبعاثات الغازات المسؤولة عن الاحترار المناخي المرتبطة بالنشاطات العسكرية في زمن الحرب والسلم بـ 1 إلى 5% من الانبعاثات العالمية على ما جاء في وثيقة أعدها خبراء عدة ونشرت مطلع الشهر الحالي في مجلة «نيتشر» العلمية.

بالمقارنة تشكل انبعاثات كل من الطيران والنقل البحري المدني 2%. لو كانت بلدا، لسجلت القوات المسلحة الأميركية التي تحظى بأعلى النفقات على مستوى العالم، انبعاثات للفرد الواحد هي الأعلى في العالم أي 42 طناً مكافئا ثاني أكسيد الكربون لكل عنصر من عناصرها على ما جاء في تعليق لخبراء في «نيتشر».

فكل مئة ميل بحري تقطعها طائرة مطاردة أميركية من نوع «أف- 35» في سلاح الجو، توازي الانبعاثات السنوية من ثاني أكسيد الكربون لسيارة فردية واحدة في المملكة المتحدة وفق المصدر نفسه.

وساهم نزوح اللاجئين أيضاً بـ 1.4 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون وحرائق الغابات والحقول الزراعية وأعمال البناء 23.8 مليون، والمعارك 8.9 مليون، وإعادة بناء المنشآت المدمرة 48.7 مليون طن في ألأشهر السبعة الأولى من الأزمة. وخلال الجلسة نفسها قالت ديبورا بورتون من منظمة «تيبينغ بوينت نورث ساوث»: «هذا يظهر كل ما ينقصنا بشأن نزاعات أخرى ماضية وحاضرة فلم نحصل أبدا على تفاصيل كهذه حول العراق أو سوريا أو حروب أخرى».

وتساءل معدو المقال في مجلة «نيتشر»: «لِمَ تبقى تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ومؤتمرات الأمم المتحدة حول المناخ صامتة على صعيد الانبعاثات العسكرية؟ ببساطة، الأسباب سياسية وقلة خبرة».