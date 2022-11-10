أميركا: ارتفاع دخول فئة عمرية محددة المستشفى بسبب كورونا
روشيل والينسكي، مدير المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها
10 نوفمبر 2022 23:28
قالت روشيل والينسكي مديرة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، إن حالات نقل الرضع دون ستة أشهر إلى المستشفى بسبب كوفيد- 19 ترتفع، وإن المراكز تحث الأمهات على الحصول على اللقاح لتقليل خطر العدوى لدى الفئات غير المؤهلة للحصول على الجرعات.
ذكرت والينسكي، في مقابلة حصرية في مقر المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض في أتلاتنا "نشهد نقل المزيد والمزيد من هؤلاء الرضع الصغار إلى المستشفى".
وأضافت "هذا هو المجال الذي نحاول القيام ببعض العمل فيه الآن لأننا نعتقد أننا قادرون على منع هذه الحالات عن طريق منح اللقاح للأم".
وأشارت والينسكي إلى أن فئة الأطفال دون ستة أشهر الذين يتم نقلهم إلى المستشفى جاءت في ثاني أعلى معدل للنقل إلى المستشفى من بين جميع الفئات العمرية في الأشهر القليلة الماضية، بعد الفئة التي يزيد عمرها على 65 عاما.