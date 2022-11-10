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«تريندز» يشارك في «كوب 27»

«تريندز» يشارك في «كوب 27»
11 نوفمبر 2022 01:36

شرم الشيخ (الاتحاد)

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شارك مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» بجناح في قمة المناخ «كوب 27» التي تستضيفها حالياً مدينة شرم الشيخ المصرية، لعرض إصداراته وأبحاثه ذات الصلة بهدف المساهمة في تشجيع المساعي العالمية الرامية إلى وقف عجلة الاحترار العالمي، وتعزيز البحث العلمي في هذا الشأن. وينظم المركز في جناحه حوار «تريندز8» تحت عنوان «التحول للطاقة النظيفة مدخل لمواجهة الاحتباس الحراري»، بمشاركة خبراء مختصين.
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز للبحوث والاستشارات»: «إن مشاركة المركز في (كوب 27) تهدف إلى بناء قنوات اتصال وتعاون بين مؤسسات البحث العلمي في المحافل الدولية الفعالة، من أجل تعزيز نشر المعرفة وخلق استجابات عملية وجديرة بالثقة ومتوازنة للتحديات الحالية في العالم». وأكد أهمية التعاون بين المؤسسات البحثية لخلق رؤى واستراتيجيات مستنيرة ومستدامة تنهض بقضية العلم. وأشار إلى أن العالم الآن متحدٌ في شرم الشيخ لاتخاذ إجراءات فورية، للتكيف مع هذه التداعيات.

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