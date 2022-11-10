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بريطانيا تجمد أصولاً روسية بمليارات الجنيهات

جانب من العاصمة البريطانية لندن
10 نوفمبر 2022 22:48

قالت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، إنها جمّدت أصولاً تزيد قيمتها عن 18 مليار جنيه إسترليني (20.5 مليار دولار أميركي) مملوكة لرجال أعمال روس وأفراد آخرين وشركات.

وقال مكتب تطبيق العقوبات المالية، التابع لوزارة المالية، في تقريره السنوي إن روسيا أصبحت الدولة الأكثر تعرضاً للعقوبات من قبل بريطانيا.

وتزيد الأصول الروسية المجمدة بمقدار ستة مليارات جنيه إسترليني على المبلغ المعلن في جميع برامج العقوبات البريطانية الأخرى.

سبق أن فرضت بريطانيا عقوبات هذا العام، على رجال أعمال وسياسيين ومسؤولين وقادة عسكريين من روسيا.

والأصول المجمدة هي مجموعة من حصص في شركات ونقود مودعة في حسابات بنكية. وليس من بينها أصول مادية مثل العقارات.

وقال آندرو جريفيث، وزير الدولة بوزارة الخزانة، في بيان "فرضنا أشد العقوبات على الإطلاق على روسيا".

وفرضت بريطانيا حتى الآن عقوبات على أكثر من 1200 فرد، من بينهم رجال أعمال وسياسيون بارزون، وأكثر من 120 كياناً في روسيا.

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