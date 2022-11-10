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ألمانيا ترصد مؤشرات مطمئنة بشأن جائحة كورونا
طاقم طبي يعالج مريضا مصابا بكورونا في ألمانيا
10 نوفمبر 2022 22:23
أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات، اليوم الخميس، رصد مؤشرات مطمئنة بشأن جائحة كورونا.
وأفاد المعهد، بعد متابعة الأوبئة والفيروسات في ألمانيا، بوجود تراجع في عدة مؤشرات لكورونا خلال الأسبوع الماضي.
وقال المعهد، في تقريره الأسبوعي عن كوفيد-19 الصادر مساء اليوم الخميس، إن معدل الإصابة الأسبوعي تراجع على سبيل المثال في كل الولايات بنسبة بلغت 35% مقارنة بالأسبوع السابق عليه.
وكتب المعهد "لا يزال يتعين هنا أخذ عامل العطلات المدرسية في الاعتبار والذي يؤثر على سلوك المخالطات أو سلوك الاختبارات".
يتعلق التقرير في غالبيته بالأسبوع الماضي حيث كانت هناك عطلة في معظم الولايات يوم الاثنين أو الثلاثاء.
ورصد المعهد أيضاً استمرار تراجع حالات الإصابة الخطيرة بالمرض.
وكما كان في الأسابيع الماضية، حذر المعهد من ارتفاع ضغط العدوى في الخريف ليس فيما يتعلق بمرض كوفيد-19 وحسب بل أيضا بسبب أمراض أخرى للجهاز التنفسي.
كان المعهد أعلن، أمس الأربعاء، بدء موجة الإنفلونزا الموسمية وأمراض الجهاز التنفسي.
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المصدر: د ب أ
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