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فرنسا تستقبل مهاجرين رفضت إيطاليا نزولهم في موانئها

مهاجرو يتكدسون على متن سفينة "أوشن فايكينغ"
10 نوفمبر 2022 21:13

تستقبل فرنسا «استثنائياً»، غداً الجمعة، سفينة «أوشن فايكينغ» في ميناء طولون جنوب البلاد وعلى متنها 230 مهاجراً، وفق ما أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم الخميس، بعد أن رفضت إيطاليا السماح لهم بالنزول في موانئها.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان، عقب اجتماع لمجلس الوزراء «أوضحت، بناء على طلب رئيس الجمهورية، أننا نستقبل السفينة بصورة استثنائية نظرًا لإخضاع السلطات الإيطالية الركاب لفترة انتظار استمرت 15 يوماً في البحر».

ودان دارمانان «الخيار غير المقبول» والمخالف لـ«القانون الدولي»، لإيطاليا التي رفضت بقيادة حكومة جديدة يمينية متطرفة استقبال السفينة.

وأكد دارمانان أنه سيتمّ «نقل ثلث» الركاب إلى فرنسا، وثلث آخر إلى ألمانيا. ولفت إلى أن الركاب الذين لا يستوفون شروط طلب اللجوء «سيتم ترحيلهم مباشرة»، دون تقديم تفاصيل إضافية.

رأى دارمانان أن قرار استقبال سفينة إنقاذ في فرنسا للمرة الأولى «واجب إنساني»، وعبّر عن غضب باريس قائلاً «يجب أن نتمكن من الآن فصاعداً من تنظيم الأمور بشكل مختلف لكي لا تتمكن إيطاليا من الاستفادة من التضامن الأوروبي وتتصرّف بأنانية عندما يصل لاجئون وخصوصاً أطفال» إلى موانئها.

وردًا على ذلك، قررت فرنسا التعليق «الفوري» لمشروع مقرر للصيف باستقبال 3500 لاجئ موجودين حاليًا في إيطاليا. وأكد الوزير الفرنسي أنه «ستكون هناك عواقب وخيمة» جراء الموقف الإيطالي على «علاقاتنا الثنائية».

في المقابل، استنكر وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، اليوم الخميس، القرار الفرنسي باتخاذ إجراءات انتقامية بحق بلاده لرفضها السماح لسفينة تقل مهاجرين بالرسو في موانئها، ما أجبر فرنسا على استقبالها، واعتبره «غير مفهوم تماماً».

وقال في بيان «رد فعل فرنسا على طلب استقبال 234 مهاجراً، بينما استقبلت إيطاليا 90 ألفاً هذا العام، غير مفهوم على الإطلاق».

وأجلي أربعة مهاجرين، اليوم الخميس، ثلاثة منهم لأسباب طبية وشخص مرافق، إلى مدينة باستيا (في جزيرة كورسيكا الفرنسية)، من أصل 234 على متن السفينة.

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