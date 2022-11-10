إعلان موعد أول لقاء مباشر بين بايدن ورئيس الصين

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بيغ سيلتقيان في 14 نوفمبر في بالي في إندونيسيا على هامش قمة مجموعة العشرين.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار، في بيان، إن الرئيسين، اللذين سيعقدان أول لقاء لهما وجهاً لوجه منذ انتخاب بايدن رئيساً، سيبحثان طريقة إدارة الخلافات بين الصين والولايات المتحدة «بشكل مسؤول» من خلال محاولة «العمل معاً حيث تتطابق مصالحنا».
وأضافت أن بايدن وشي، اللذين تحدثا مرات عدة عبر الهاتف وعقدا مؤتمرات عبر الفيديو، سيناقشان أيضا مجموعة من المواضيع «الدولية والإقليمية».
وقال الرئيس الأميركي، أمس الأربعاء في مؤتمر صحفي بواشنطن «ما أريد أن نفعله عندما نتحدث هو تحديد نوع الخطوط الحمر» التي يجب أن نحترمها.
فاز شي جين بينغ بولاية ثالثة في مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني الشهر الماضي.
وقال المتحدثة باسم البيت الأبيض في البيان «سيبحث الزعيمان جهود الحفاظ على خطوط الاتصال وتوطيدها بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، وإدارة التنافس بشكل مسؤول، والعمل معا في مجالات التقاء مصالحنا، وخصوصاً في التصدي للتحديات التي تؤثر في المجتمع الدولي».