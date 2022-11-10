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شكري وكيري يستعرضان أهم عناصر الموقف الأميركي تجاه مؤتمر المناخ

شكري وكيري يستعرضان أهم عناصر الموقف الأميركي تجاه مؤتمر المناخ
10 نوفمبر 2022 19:42

استقبل سامح شكري وزير الخارجية المصري رئيس الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "كوب 27"  اليوم الخميس، جون كيري المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ.

وأشار السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن اللقاء تناول مختلف الجوانب الخاصة بمسار المناقشات الجارية فى مؤتمر المناخ، سواء في المفاوضات الرسمية بين الدول، أو الندوات والفعاليات المنعقدة على هامش المؤتمر.

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وأضاف أبو زيد، أن المبعوث الأميركى استعرض خلال اللقاء أهم عناصر الموقف الأميركى تجاه البنود المطروحة على أجندة أعمال المؤتمر، وقد حرص الوزير شكري على تأكيد حرص رئاسة المؤتمر على مساعدة جميع الأطراف للتوصل إلى التوافق المطلوب حول مختلف الموضوعات بشكل يضمن تعزيز قدرة الدول وجميع الشركاء على تعزيز ودعم أجندة العمل المناخي الدولي.

المصدر: د ب أ
مصر
أميركا
مؤتمر المناخ العالمي
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