قراصنة يطلبون 10 ملايين دولار من شركة بعد هجوم إلكتروني

طالب قراصنة مسؤولون عن هجوم إلكتروني استهدف شركة تأمين صحي كبرى في أستراليا، بفدية قدرها عشرة ملايين دولار أميركي لوقف الكشف عن بيانات طبية شخصية لعملائها. وكانت "ميديبنك"، إحدى أكبر شركات التأمين الصحي الخاصة في البلاد، أقرت هذا الأسبوع للمستثمرين فيها بأن "عينة" من بيانات عملائها البالغ عددهم نحو 9,7 مليون شخص، بينهم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، قد نُشرت على أحد منتديات "الإنترنت المظلم" الذي لا يمكن دخوله باستخدام أنظمة التصفح العادية. وتضمّن مقتطف من هذه القائمة، نُشر أمس الأربعاء، أسماء أشخاص عولجوا من مشاكل صحية مرتبطة بالإدمان على الكحول أو المخدرات. وأكدت شركة "ميديبنك"، اليوم الخميس، أن قائمة إضافية ستُنشر على المنتدى نفسه. وقد رفضت شركة التأمين حتى الآن دفع أي أموال لقراصنة المعلوماتية. وتضمنت البيانات، المسربة الأربعاء، أسماء وأرقام جوازات سفر وتواريخ ميلاد وعناوين ومعلومات. ووصف ألبانيزي، وهو نفسه أحد عملاء "ميديبنك"، الهجوم الإلكتروني بأنه "طلقة تحذير" للشركات الأسترالية. وقد عمدت "ميديبنك"، التي تقدم تأميناً صحياً خاصاً للأستراليين الراغبين في الحصول على تغطية أوسع من تلك المؤمّنة من النظام الصحي العام، إلى إبلاغ بورصة الأوراق المالية الأسترالية بتسريب البيانات قبل افتتاح البورصة بفترة وجيزة. وقال رئيس الشركة ديفيد كوشكر، اليوم الخميس، إن "نشر هذه البيانات المسروقة على شبكة الإنترنت المظلم وصمة عار". ووصفت وزيرة الداخلية الأسترالية كلير أونيل قراصنة المعلوماتية بأنهم "مجرمون قذرون". وقالت أمام البرلمان "لا أستطيع التعبير عن الاشمئزاز الذي أشعر به تجاه هؤلاء الأوغاد الذين هم في قلب هذه المكائد الإجرامية".

المصدر: رويترز