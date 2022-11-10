الأمم المتحدة تبحث مع روسيا اتفاق تصدير الحبوب

حبوب القمح في منشأة تخزين في مزرعة في منطقة أوديسا
10 نوفمبر 2022 18:46
يعقد قادة الأمم المتحدة محادثات مع مسؤولين روس في جنيف، غدا الجمعة، بشأن اتفاقيات تصدير الحبوب والأسمدة من أوكرانيا وروسيا، وفق ما أعلنت ناطقة باسم المنظمة الدولية.
وسيلتقي رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مارتن غريفيث والأمينة العامة لمنظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة ريبيكا غرينسبان وفدًا رفيعًا من موسكو، يرأسه نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين.
وقالت المتحدثة، اليوم الخميس: «سيواصلون المشاورات الجارية لدعم جهود الأمين العام (للأمم المتحدة) أنطونيو جوتيريش بشأن التنفيذ الكامل للاتفاقيتين الموقعتين في 22 يوليو في إسطنبول».
وأضافت «نأمل بأن تدفع المحادثات قدماً التقدّم الذي تحقق حتى الآن في تسهيل عمليات تصدير الأغذية والأسمدة من روسيا الاتحادية إلى الأسواق الدولية من دون أي عوائق».
وفي 19 نوفمبر الجاري، تنتهي مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود التي استمرت 120 يومًا، وهي اتفاقية بين موسكو وكييف ترعاها الأمم المتحدة.
تم التوقيع على اتفاقيتين بوساطة الأمم المتحدة وتركيا في 22 يوليو، للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية العالقة في الموانئ من جراء الحرب وبتصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية.
وأتاح اتفاق الحبوب تصدير ملايين الأطنان من الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية منذ فبراير الماضي. وتسببت أزمة أوكرانيا في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ما أثار مخاوف من حدوث مجاعات في دول عدة.
وتود الأمم المتحدة تجديد الاتفاقية لمدة عام واحد.
لكن روسيا غير راضية عن بعض جوانب الترتيبات وكيفية عملها، مما يثير الشكوك حول ما إذا كانت موسكو ترغب في تجديد الاتفاق.