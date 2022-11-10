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القوات الأوكرانية تتقدم جنوباً وتستعيد مناطق

جندي أوكراني يرفع علم بلاده في قرية بعد استعادتها
10 نوفمبر 2022 18:23

تقدمت القوات الأوكرانية جنوباً، اليوم الخميس، بعد أن أمرت روسيا قواتها بالانسحاب من مدينة خيرسون.

وقال قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني إن كييف لا يمكنها حتى الآن تأكيد ما إذا كانت روسيا تنسحب بالفعل، لكن القوات الأوكرانية تقدمت سبعة كيلومترات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية واستعادت 12 منطقة سكنية.

وكتب في منشور على موقع تلغرام "نواصل تنفيذ العملية الهجومية وفقاً لخطتنا".

وعرض التلفزيون الحكومي الأوكراني مقطعاً مصوراً يُظهر مجموعة صغيرة من الجنود الأوكرانيين في وسط قرية "سنيهوريفكا" على بعد حوالي 55 كيلومتراً شمالي مدينة خيرسون. وكان في استقبالهم عشرات السكان في ساحة يرفرف فيها العلم الأوكراني من خلفهم.

وقال قائد، بينما السكان المحليون يصفقون ويهتفون ويصورون الجنود بهواتفهم "اليوم، في 10 نوفمبر 2022، تم تحرير سنيهوريفكا من قبل قوات كتيبة الاستخبارات المنفصلة 131. المجد لأوكرانيا!".

وذكر بترو لوبان، وهو متطوع أوكراني يوزع الخبز على السكان قرب الجبهة شمالي خيرسون، أنه علم للتو باستعادة سنيهوريفكا من صديق عبر الهاتف.

وأضاف الرجل، البالغ من العمر 46 عاماً "لا أستطيع أن أجد الكلمات التي تصف مشاعري".

وأمرت موسكو قواتها، أمس الأربعاء، بالانسحاب من الجيب الذي تسيطر عليه روسيا بأكمله في الضفة الغربية لنهر دنيبرو، بما فيها مدينة خيرسون، العاصمة الإقليمية الوحيدة التي سيطرت عليها روسيا.

وظهر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو على التلفزيون، أمس الأربعاء، وهو يأمر بالانسحاب استجابة لنصيحة أكبر قائد له الذي قال إن من الضروري الحفاظ على أرواح القوات التي ستتمكن بشكل أفضل من الدفاع عن الضفة المقابلة من نهر دنيبرو.

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المصدر: رويترز
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