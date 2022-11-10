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البرلمان الأوروبي يصوت على دعم انضمام كرواتيا لمنطقة شنجن

البرلمان الأوروبي يصوت على دعم انضمام كرواتيا لمنطقة شنجن
10 نوفمبر 2022 16:55

 صوت البرلمان الأوروبي اليوم الخميس، على دعم انضمام كرواتيا لنظام الاتحاد الأوروبي للسفر بدون تأشيرة (شنجن) في يناير، وهي خطوة سوف تعزز اقتصاد البلاد المعتمد على السياحة، وسوف يسهل مرور أكثر من عشرة ملايين أوروبي يقضون العطلات في كرواتيا كل صيف، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

 وجاء التصويت البرلماني عقب مناقشة قيم فيها النواب استعداد البلاد التي يبلغ تعداد سكانها 3.9 مليون نسمة، للدفاع عن حدودها والسيطرة على الهجرة.

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ومازال القرار النهائي في يد مجلس الاتحاد الأوروبي لشؤون العدل والداخلية الذي من المتوقع أن يدلي بدلوه في المسألة في التاسع من ديسمبر.

كما استوفت رومانيا وبلغاريا العضوتان بالاتحاد الأوروبي، القواعد الفنية للانضمام لمنطقة شنجن. غير أن بعض الدول الأعضاء بالتكتل أعربت عن معارضتها بسبب مخاوف بشأن قدرة البلدين على كبح الفساد ودعم سيادة القانون.

المصدر: د ب أ
البرلمان الأوروبي
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