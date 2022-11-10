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ألمانيا تدعو لإتاحة الفرصة لانضمام السويد وفنلندا لحلف الأطلسي

ألمانيا تدعو لإتاحة الفرصة لانضمام السويد وفنلندا لحلف الأطلسي
10 نوفمبر 2022 16:27

 ناشدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك كلا من تركيا والمجر تمهيد الطريق لتوسيع نطاق حلف شمال الأطلسي "ناتو" ليشمل السويد وفنلندا.

وقالت بيربوك اليوم الخميس بعد اجتماع مع نظيرها السويدي توبياس بيلستروم بالعاصمة برلين إن كلا البلدين التزما خلال قمة الحلف في مدريد في الصيف بإتاحة فرصة انضمام السويد وفنلندا للناتو ، وقالت: "وهذا تحديدا ما يجب فعله الآن".

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وأشارت وزيرة الخارجية الألمانية إلى أن ألمانيا ، من أوائل الدول بالحلف التي صادقت على طلبات الانضمام ، وأضافت أن الحكومة الاتحادية شجعت منذ ذلك الحين دولا أخرى بالناتو على فعل ذلك أيضا، وهو ما حدث حتى الآن في 28 دولة من إجمالي 30 دولة عضو، وقالت: "لن نتراخى في هذا التشجيع الودي".

وأكدت بيربوك أنه من المهم "لأمننا جميعا أن يتم الآن تنفيذ هذا التصديق بشكل مشترك مع اقتراب نهاية العام".

المصدر: د ب أ
ألمانيا
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