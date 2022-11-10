الجمعة 11 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

سويسرا وبريطانيا توقعان اتفاقية للتعاون في مجال البحث العلمي

سويسرا وبريطانيا توقعان اتفاقية للتعاون في مجال البحث العلمي
10 نوفمبر 2022 14:04

أبرمت سويسرا وبريطانيا، وهما بلدان مستبعدان من برنامج تمويل الاتحاد الأوروبي الرئيسي للبحث العلمي، اتفاقا للتعاون في مجال البحث والابتكار.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، أن البلدين، اللذين لديهما عشرة من أفضل عشرين جامعة بحثية في أوروبا، وقعتا مذكرة تفاهم لتشجيع التعاون في مجالات علوم الحياة، وتكنولوجيا الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والفضاء بالإضافة إلى التسويق، بحسب بيان مشترك.

والبلدان هما موطن بعض أكبر شركات الأدوية في العالم والأبحاث المبتكرة، لكنهما مستبعدان حاليا من برنامج "أفق أوروبا" لتمويل البحث العلمي التابع للاتحاد الأوروبي، حيث إنهما غير عضوين في التكتل.

أخبار ذات صلة
بريطانيا تجمد أصولاً روسية بمليارات الجنيهات
لأول مرة.. آلاف البريطانيين يزورون بنوك الطعام

وقالت بريطانيا، التي ترغب في أن تصبح المركز العالمي الرائد في مجال تطوير الأدوية واكتشافها، إن خبرة سويسرا في علم الأعصاب واللقاحات، والتكنولوجيا الكمية، والتكنولوجيا النظيفة والفضاء والاندماج النووي يجعلها "شريكا استراتيجيا مهما".

  وكجزء من الاتفاق، ستستثمر المؤسسة الوطنية السويسرية للعلوم والمؤسسة البريطانية للبحث والابتكار في بريطانيا في مشاريع مشتركة من خلال مجموعة من المجالات، بما في ذلك العلوم الحيوية والطب.

وقال وزير الدولة البريطاني جورج فريمان: "هذا الاتفاق هو أكثر من مجرد قطعة من الورق: أنا والوزراء السويسريون واضحون بشأن رغبتنا في قيادة تعاون ملموس أعمق في مجالات الزمالات البحثية والابتكار الصناعي والمعايير التنظيمية في قطاعات التكنولوجيا الجديدة".

المصدر: د ب أ
سويسرا
بريطانيا
آخر الأخبار
انتخابات الكونجرس.. «الموجة الحمراء» تتباطأ و«الجدار الأزرق» يهتز
عربي ودولي
انتخابات الكونجرس.. «الموجة الحمراء» تتباطأ و«الجدار الأزرق» يهتز
اليوم 02:01
وقفة احتجاجية لأنصار «التيار الصدري» أمام مجلس القضاء الأعلى في بغداد (أرشيفية)
عربي ودولي
القضاء العراقي يطالب بتغيير «نظام الحكم»
اليوم 01:59
آموس هوكشتاين
عربي ودولي
المنسق الرئاسي الأميركي الخاص لـ«الاتحاد»: الإمارات والولايات المتحدة تنشران السلام وتجمعهما روابط استثنائية
اليوم 01:57
أرشيفية
عربي ودولي
تونس.. التحقيق مع الغنوشي مجدداً في قضية تبييض أموال
اليوم 01:56
الطائرة المفخخة التي أطلقتها الميليشيات الإرهابية تجاه مخيم للنازحين في مأرب (من المصدر)
عربي ودولي
اليمن يحذر من تبعات هجمات «الحوثي» على الوضع الإنساني
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©