سويسرا وبريطانيا توقعان اتفاقية للتعاون في مجال البحث العلمي

أبرمت سويسرا وبريطانيا، وهما بلدان مستبعدان من برنامج تمويل الاتحاد الأوروبي الرئيسي للبحث العلمي، اتفاقا للتعاون في مجال البحث والابتكار.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، أن البلدين، اللذين لديهما عشرة من أفضل عشرين جامعة بحثية في أوروبا، وقعتا مذكرة تفاهم لتشجيع التعاون في مجالات علوم الحياة، وتكنولوجيا الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والفضاء بالإضافة إلى التسويق، بحسب بيان مشترك.

والبلدان هما موطن بعض أكبر شركات الأدوية في العالم والأبحاث المبتكرة، لكنهما مستبعدان حاليا من برنامج "أفق أوروبا" لتمويل البحث العلمي التابع للاتحاد الأوروبي، حيث إنهما غير عضوين في التكتل.

وقالت بريطانيا، التي ترغب في أن تصبح المركز العالمي الرائد في مجال تطوير الأدوية واكتشافها، إن خبرة سويسرا في علم الأعصاب واللقاحات، والتكنولوجيا الكمية، والتكنولوجيا النظيفة والفضاء والاندماج النووي يجعلها "شريكا استراتيجيا مهما".

وكجزء من الاتفاق، ستستثمر المؤسسة الوطنية السويسرية للعلوم والمؤسسة البريطانية للبحث والابتكار في بريطانيا في مشاريع مشتركة من خلال مجموعة من المجالات، بما في ذلك العلوم الحيوية والطب.

وقال وزير الدولة البريطاني جورج فريمان: "هذا الاتفاق هو أكثر من مجرد قطعة من الورق: أنا والوزراء السويسريون واضحون بشأن رغبتنا في قيادة تعاون ملموس أعمق في مجالات الزمالات البحثية والابتكار الصناعي والمعايير التنظيمية في قطاعات التكنولوجيا الجديدة".