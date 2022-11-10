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إلغاء رحلات جوية في الصين لكبح كورونا

إلغاء رحلات جوية في الصين لكبح كورونا
10 نوفمبر 2022 14:14

ألغت عدة مطارات في أنحاء الصين أغلبية رحلاتها الجوية بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا، وفقا لما ذكرته صحيفة جلوبال تايمز الصينية اليوم الخميس.

 وقد ألغت مدينة قوانجتشو بجنوب الصين، التي كانت بؤرة لحالات الكورونا، أكثر من ألف رحلة جوية.

وتم إلغاء أكثر من 700 رحلة جوية في مطارين رئيسين بالعاصمة بكين.

وتطبق الحكومة الصينية إجراءات صارمة لاحتواء تفشي فيروس كورونا مثل إلغاء الرحلات الجوية وفرض إجراءات إغلاق والحجز الصحي الإلزامي والاختبارات الجماعية.

وعلى الرغم من سياسة عدم تسجيل حالات إصابة بكورونا في الصين، مما أثر سلبا على اقتصادها، فإن حالات الإصابة فيها تشهد ارتفاعا منذ أسابيع.

وبعد تسجيل 8176 حالة إصابة فيروس كورونا أمس الأربعاء، أعلنت السلطات تسجيل نحو 8800 حالة إصابة بكورونا في أنحاء البلاد اليوم الخميس.

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