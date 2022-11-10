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النواب اللبناني يفشل للمرة الخامسة في انتخاب رئيس جديد

النواب اللبناني
10 نوفمبر 2022 14:05

فشل مجلس النواب اللبناني اليوم الخميس في انتخاب رئيس جديد للبلاد للمرة الخامسة بسبب  تعذر حصول أي مرشح على ثلثي أصوات النواب.

وانطلقت اليوم الجلسة النيابية الخامسة  لانتخاب رئيس جمهورية في لبنان.

وعقدت الجلسة بعد اكتمال النصاب الذي يتطلب حضور 86 نائباً من أصل 128 نائبا.

ويحتاج المرشح الرئاسي للحصول على أصوات ثلثي النواب في المجلس المؤلف من 128 عضوا في جولة التصويت الأولى.

وكانت انعقدت أربع جلسات نيابية سابقة لانتخاب رئيس للجمهورية كان آخرها في 24 أكتوبر الماضي، ولم تنجح في انتخاب رئيس جديد.

يذكر أن ولاية رئيس الجمهورية السابق  ميشال عون انتهت في 31 من الشهر الماضي، ودخل لبنان في مرحلة الشغور الرئاسي. 

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