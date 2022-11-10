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بايدن يبدأ جولة خارجية تضم مصر وآسيا

الرئيس الأميركي جو بايدن
10 نوفمبر 2022 11:55

يبدأ الرئيس الأميركي جو بايدن جولة خارجية تستمر أسبوعا اليوم الخميس، تضم مصر وآسيا، مدعوماً بنتائج أفضل من المتوقع للديموقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

وبعد المشاركة في قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب27) في مصر غدا الجمعة يسافر بايدن لحضور اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وقمة شرق آسيا في كمبوديا في 12 و13 نوفمبر، والاجتماع السنوي لمجموعة العشرين لأكبر اقتصادات عالمية في إندونيسيا في 14 و15 نوفمبر.

وسيعقد أول اجتماع مباشر مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين ومناقشة عدد من الملفات المهمة.

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المصدر: وكالات
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