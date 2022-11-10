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فيديو.. جوتيريش في "موقف محرج" أمام الكاميرات

فيديو.. جوتيريش في "موقف محرج" أمام الكاميرات
10 نوفمبر 2022 10:06

تعرض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لموقف طريف خلال مؤتمر المناخ "كوب 27"، الأربعاء، حيث بدأ بالقراءة من الخطاب الخطأ قبل أن يتدارك الموقف ضاحكا ويبدأ في إلقاء الخطاب الصحيح.
 
وكان من المقرر أن يلقي غوتيريش الكلمة الافتتاحية لجلسة في القاعة العامة الرئيسية للمؤتمر المنعقد في منتجع شرم الشيخ بمصر مع نائب الرئيس الأميركي السابق آل جور حول تتبع انبعاثات الكربون.

واستهل غوتيريش كلمته قائلا: "العالم يخسر السباق في مواجهة أزمة المناخ، لكنني متفائل لوجودكم. إنكم لا تتوانون في مساءلة صناع القرار"، قبل أن يتوقف في حيرة ويتصفح الأوراق أمامه.

وقال ضاحكا: "أعتقد أنهم أعطوني الخطاب الخطأ".

 

  • فيديو.. جوتيريش في "موقف محرج" أمام الكاميرات

 

وصفق الحاضرون في القاعة بينما تم إحضار الخطاب الصحيح إليه.

وأوضح غوتيريش أنه كان من المقرر أن يتحدث إلى مجموعة من الشبان بعد خطابه، وأنه بدأ بقراءة الكلمة المخصصة لهم بطريق الخطأ.

وقال: "حدث التباس بسيط. أعتذر".

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المصدر: وكالات
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