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العاصفة "نيكول" تتحول لإعصار وتتجه إلى فلوريدا

قبل أن يصل إعصار نيكول إلى اليابسة في شاطئ جنسن بولاية فلوريدا
10 نوفمبر 2022 08:36

اشتدت قوة العاصفة نيكول لتصبح إعصاراً من الفئة الأولى وصاحبتها رياح تبلغ سرعتها 75 ميلا في الساعة، 
وفقا لآخر تحديث من المركز الوطني الأميركي للأعاصير. 

وذكرت شبكة (سي إن إن) أن العاصفة تبعد 25 ميلا شرق شمال شرق فريبورت، في جزر البهاما، و 105 أميال إلى الشرق من ويست بالم بيتش في فلوريدا.

وتواصل نيكول تتبع المسار غربا بسرعة 12 ميلا في الساعة نحو الساحل الشرقي لفلوريدا مع توقع أن تصل إلى اليابسة بعد منتصف الليل (بالتوقيت المحلي)، وفقا لما نقلته الشبكة الأميركية عن خبراء الأرصاد الجوية.

وتضرب العاصفة الاستوائية نيكول شمال غرب جزر البهاما في طريقها إلى شرق فلوريدا، حيث من المتوقع أن تتحول إلى إعصار في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس وتسبب أمطارا غزيرة ورياحا مدمرة وربما أعاصير لبعض الأماكن التي لا تزال تتعافى من إعصار إيان. 

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المصدر: وكالات
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