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انتخاب نائب أميركي متوفٍ بأغلبية ساحقة في الانتخابات النصفية

منسق اقتراع مقاطعة أليغيني في بنسلفانيا
10 نوفمبر 2022 08:22

أفادت تقارير إخبارية أن نائباً أميركياً توفي الشهر الماضي أعيد انتخابه مجدداً بغالبية ساحقة عضوا في برلمان ولاية بنسلفانيا خلال انتخابات منتصف الولاية.

وتوفي الديموقراطي توني ديلوكا الذي يمثل إحدى ضواحي مدينة بيتسبورغ في برلمان الولاية في 9 اكتوبر عن عمر ناهز 85 عاما، لكن الأوان كان قد فات لإزالة اسمه من القوائم الانتخابية. 

واستعاد ديلوكا مقعده بنسبة 85 بالمئة من الأصوات مع فرز 98 بالمئة منها. وسوف يتم إجراء انتخابات خاصة بالمقعد لتحديد من سيشغله.

وقال الحزب الديموقراطي في بنسلفانيا على تويتر "بينما نشعر بالحزن الشديد لفقدان النائب توني ديلوكا، نحن فخورون برؤية الناخبين يواصلون إظهار ثقتهم به وبالتزامه بالقيم الديموقراطية من خلال إعادة انتخابه بعد وفاته".

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