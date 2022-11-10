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بايدن: الديمقراطيون خاضوا انتخابات "قوية"

الرئيس الأميركي جو بايدن يرد على سؤال من أحد المراسلين خلال مؤتمر صحفي
10 نوفمبر 2022 07:26

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن حزبه الديمقراطي خاض انتخابات "قوية" تحدت توقعات فوز جمهوري ساحق في سباق السيطرة على الكونجرس. 

وأضاف بايدن للصحفيين في البيت الأبيض الأربعاء: "كان يوما جيدا للديمقراطية وكان يوما جيدا لأميركا، على ما أعتقد"، وذلك مع استمرار فرز الأصوات في عدد من السباقات التي تشهد منافسة محتدمة في جميع أنحاء 
البلاد التي ستحدد السيطرة على الكونجرس الأميركي.

وتابع: "لقد تم اختبار ديمقراطيتنا في السنوات الأخيرة، ولكن بأصواتهم تحدث الشعب الأميركي وأثبت مرة أخرى أن الديموقراطية هي ما نحن عليه".

وقال الرئيس: "بينما كانت الصحافة والنقاد يتوقعون موجة حمراء عملاقة، فإن ذلك لم يحدث"، في إشارة إلى اللون المرتبط بالحزب الجمهوري.

وتابع: "في حين أن أي مقعد مفقود مؤلم .. حقق الديموقراطيون ليلة قوية. خسرنا عددا أقل من المقاعد في مجلس النواب مقارنة بأول انتخابات نصفية لأي رئيس ديموقراطي في السنوات الـ 40 الماضية. وكان لدينا أفضل  انتخابات نصفية لحكام (الولايات) منذ عام 1986". 

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