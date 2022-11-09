بايدن يدلي بأول تعليق على انتخابات منتصف الولاية

أدلى الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، بأول تعليق على انتخابات منتصف الولاية التي جرت الثلاثاء.

أشاد بايدن بالانتخابات بعدما نجح معسكره في الحد من الأضرار على الرغم من أن التوقّعات كانت تفيد بتقدّم الجمهوريين على الديمقراطيين في مجلس النواب.

وقال بايدن، في مؤتمر صحفي "حصلت انتخابات بالأمس. أعتقد أنه كان يوما جيدا للديمقراطية ويوما جيدا للولايات المتحدة".

وتابع الرئيس، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي "في حين كانت توقعات الصحافة والخبراء تشير إلى موجة حمراء، لم يحصل ذلك"، في إشارة إلى اللون الذي يعتمده الحزب الجمهوري.

وأبدى بايدن "الاستعداد" للعمل مع المعارضة الجمهورية.

لكن بعد أكثر من 12 ساعة على إغلاق آخر صناديق الاقتراع، لا تزال الولايات المتحدة تنتظر معرفة نتائج الانتخابات في ولايات حاسمة. أخبار ذات صلة بايدن يبدأ جولة خارجية تضم مصر وآسيا بايدن: مستعد للعمل مع الجمهوريين وسأترشح لولاية ثانية

المصدر: آ ف ب