الخميس 10 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بروكسل تنتقد رفض إيطاليا استقبال سفينة إنقاذ مهاجرين

متطوعون يقدمون وجبات للمهاجرين على متن سفينة الإنقاذ
10 نوفمبر 2022 01:31

انتقدت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، بشدة رفض السلطات الإيطالية استقبال مهاجرين على متن سفينة الإنقاذ "أوشن فايكنج".
وطالبت المفوضية بالسماح لجميع الأشخاص الموجودين على متن السفينة بالنزول على الشاطئ فورا في الميناء الآمن التالي، حسبما أعلنت السلطة المسؤولة عن الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي.
وقالت إن الوضع على متن السفينة وصل إلى مستوى حرج، ويحتاج إلى حل عاجل لمنع وقوع مأساة إنسانية.
وأضاف البيان أن "الالتزام القانوني بإنقاذ الأرواح وضمان سلامة الأرواح في البحر واضح ولا لبس فيه، بغض النظر عن الظروف التي تجعل الناس في حالة محنة".
ترفض السلطات الإيطالية حتى الآن منح تصريح للسفينة "أوشن فايكنج" لدخول أحد موانئها.
وسمحت إيطاليا للأشخاص من العديد من سفن الإنقاذ الأخرى بالنزول على شواطئها فقط بعد تدخل من قبل، هيئة الصحة في جزيرة صقلية الإيطالية.
وصفت جورجا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة المنتمية لأقصى اليمين هذا القرار الصادر عن مكتب الصحة بأنه "غريب"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" عن ميلوني لزملائها في الحزب يوم الأربعاء.
واعتبرت رئيسة الوزراء أن الأشخاص، الموجودين على متن السفينة، مهاجرين، وليسوا غرقى. وبالتالي، ليس من واجب إيطاليا السماح لهم بالنزول على شاطئها.

أخبار ذات صلة
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب إقليم ماركي وسط إيطاليا
إيطاليا تقبض على مافيا محلية روّعت التجار
المصدر: د ب أ
إيطاليا
مهاجرون
سفينة إنقاذ
آخر الأخبار
«تعليم» تحدد النطاق السعري بين 2.95 و3 درهم
الاقتصادي
«تعليم» تحدد النطاق السعري بين 2.95 و3 درهم
اليوم 14:07
النواب اللبناني
عربي ودولي
النواب اللبناني يفشل للمرة الخامسة في انتخاب رئيس جديد
اليوم 14:05
سويسرا وبريطانيا توقعان اتفاقية للتعاون في مجال البحث العلمي
عربي ودولي
سويسرا وبريطانيا توقعان اتفاقية للتعاون في مجال البحث العلمي
اليوم 14:04
شام البكور بطلة لتحدي القراءة العربي في موسمه السادس
الإمارات
شام البكور بطلة لتحدي القراءة العربي في موسمه السادس
اليوم 13:36
«الجولف» يضاعف معاناة بيل في «المونديال»!
الرياضي
«الجولف» يضاعف معاناة بيل في «المونديال»!
اليوم 13:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©