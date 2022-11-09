بروكسل تنتقد رفض إيطاليا استقبال سفينة إنقاذ مهاجرين
متطوعون يقدمون وجبات للمهاجرين على متن سفينة الإنقاذ
10 نوفمبر 2022 01:31
انتقدت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، بشدة رفض السلطات الإيطالية استقبال مهاجرين على متن سفينة الإنقاذ "أوشن فايكنج". وطالبت المفوضية بالسماح لجميع الأشخاص الموجودين على متن السفينة بالنزول على الشاطئ فورا في الميناء الآمن التالي، حسبما أعلنت السلطة المسؤولة عن الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي. وقالت إن الوضع على متن السفينة وصل إلى مستوى حرج، ويحتاج إلى حل عاجل لمنع وقوع مأساة إنسانية. وأضاف البيان أن "الالتزام القانوني بإنقاذ الأرواح وضمان سلامة الأرواح في البحر واضح ولا لبس فيه، بغض النظر عن الظروف التي تجعل الناس في حالة محنة". ترفض السلطات الإيطالية حتى الآن منح تصريح للسفينة "أوشن فايكنج" لدخول أحد موانئها. وسمحت إيطاليا للأشخاص من العديد من سفن الإنقاذ الأخرى بالنزول على شواطئها فقط بعد تدخل من قبل، هيئة الصحة في جزيرة صقلية الإيطالية. وصفت جورجا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة المنتمية لأقصى اليمين هذا القرار الصادر عن مكتب الصحة بأنه "غريب"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" عن ميلوني لزملائها في الحزب يوم الأربعاء. واعتبرت رئيسة الوزراء أن الأشخاص، الموجودين على متن السفينة، مهاجرين، وليسوا غرقى. وبالتالي، ليس من واجب إيطاليا السماح لهم بالنزول على شاطئها.