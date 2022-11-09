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بسبب هذا الوباء فعلت فرنسا خطة طوارئ خاصة بالرضّع

طبيبة تحمل رضيعا
10 نوفمبر 2022 00:54

أعلنت فرنسا، الأربعاء، تفعيل خطة الطوارئ بالمستشفيات في أنحاء البلاد بسبب موجة حادة من الأمراض التنفسية لدى الأطفال الصغار.

وقال وزير الصحة فرانسوا براون أمام مجلس الشيوخ إن المستشفيات لم تشهد مثل هذا العدد المرتفع من الحالات بسبب وباء التهاب القصيبات (التهاب الشعب الهوائية) خلال 10 سنوات.

ولذلك، تتلقى جميع المناطق الآن مساعدات متزايدة لدعم القائمين على تقديم الرعاية، وتوفير العون للأطفال والأسر.

تأثرت المناطق الشمالية من فرنسا بصفة خاصة بالتهاب القصيبات، وهو عدوى تسبب التهابا واحتقانا بشكل رئيسي في الرئة لدى الرضع.

ودخل 6891 رضيعا، دون عامين، غرف الطوارئ في فرنسا الأسبوع الماضي وحده بسبب التهاب القصيبات، وفقا للسلطات الصحية.

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المصدر: د ب أ
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