15 قتيلاً بـ «غارة مجهولة» في سوريا

دمشق (الاتحاد)

استهدفت غارة شنتها طائرات مجهولة ليل الثلاثاء الأربعاء، مقاتلين على الحدود السورية العراقية، ما أدى إلى سقوط 15 قتيلاً كما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد: إن «طيراناً مجهولاً استهدف منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء شاحنات تحمل أسلحة وصهاريج نفط في ريف البوكمال في شرق دير الزور».

وأضاف أن القصف تسبب بسقوط خسائر بشرية فادحة، مشيراً إلى حصيلة تبلغ 15 قتيلاً.

وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالة خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين، فضلاً عن خسائر مادية فادحة نتيجة لاستهداف شاحنات السلاح وصهاريج المحروقات، وفقاً للمرصد. وقال التحالف الدولي لمكافحة «داعش» إنه لم يشن هذه الغارة، ورفضت إسرائيل أيضاً التعليق على القصف.

وشن التحالف الدولي وإسرائيل ضربات عدة في السنوات الأخيرة ضد المجموعات الطائفية في سوريا.

وذكر المسؤول في حرس الحدود العراقي أن الضربة استهدفت في سوريا قافلة من شاحنات صهريج محملة بالوقود آتية من إيران مرّت عبر العراق وكانت في طريقها إلى لبنان.