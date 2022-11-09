لبنان.. إحالة 30 إرهابياً للقضاء

بيروت (الاتحاد)

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، أمس، إحالة 30 إرهابياً إلى القضاء المختص، مشيرة إلى أن غالبية الإرهابيين من الجنسية اللبنانية، وآخرين من الجنسيّات السورية والفلسطينية وإرهابياً من الجنسية المصرية.

وقالت المديرية، في بيان صحفي، إن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تمكنت «من تنفيذ عمليات نوعية استباقية دقيقة اعتباراً من شهر يوليو وحتى أكتوبر الماضيين أسفرت عن رصد وتحديد وتوقيف 8 خلايا إرهابية في مختلف المناطق اللبنانية «البقاع - بيروت - الشمال - الجنوب - جبل لبنان» ينتمي أعضاؤها إلى تنظيم «داعش» الإرهابي.