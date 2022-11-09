الخميس 10 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

واشنطن ومسقط تدعوان إلى تمديد الهدنة في اليمن

واشنطن ومسقط تدعوان إلى تمديد الهدنة في اليمن
10 نوفمبر 2022 01:34

واشنطن (وكالات)

أخبار ذات صلة
هجوم إرهابي «حوثي» يستهدف ميناءً نفطياً في شبوة
للمرة الأولى.. جيل «زد» يدخل الكونجرس

أعلنت سلطنة عمان والولايات المتحدة، أمس، عن إطلاق أعمال الحوار الاستراتيجي الأول بين البلدين. وفي بيان مشترك، عقب اجتماع عقد بين وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن في واشنطن، أعلن خلاله عن تنظيم أعمال الحوار الاستراتيجي الأول بين السلطنة والولايات المتحدة، أكد الجانبان على الشراكة التاريخية المتنامية بين البلدين. وبحسب بيان للخارجية العمانية نشرته بموقعها الإلكتروني أمس، اتفق الوزيران على عدم وجود حل عسكري للحرب في اليمن، وشددا على دعمهما لوحدة أراضي هذا البلد وسيادته واستقلاله.
كما دعا الوزيران إلى تمديد شامل للهدنة باليمن، التي توسطت فيها الأمم المتحدة وإطلاق أعمال عملية سياسية شاملة تسمح لجميع اليمنيين بتقرير مستقبل بلادهم.
واعتبر الوزير العماني ونظيره الأميركي أن تمديد الهدنة سيوفر إغاثة فورية للشعب اليمني، من خلال الإفراج عن مدفوعات الرواتب وغيرها من الإجراءات، وأكدا على أن الحل السياسي هو الحل الذي يمكن أن يعالج الأزمة الإنسانية في اليمن وتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

اليمن
سلطنة عمان
أميركا
أنتوني بلينكن
آخر الأخبار
سويسرا وبريطانيا توقعان اتفاقية للتعاون في مجال البحث العلمي
عربي ودولي
سويسرا وبريطانيا توقعان اتفاقية للتعاون في مجال البحث العلمي
اليوم 14:04
شام البكور بطلة لتحدي القراءة العربي في موسمه السادس
الإمارات
شام البكور بطلة لتحدي القراءة العربي في موسمه السادس
اليوم 13:36
«الجولف» يضاعف معاناة بيل في «المونديال»!
الرياضي
«الجولف» يضاعف معاناة بيل في «المونديال»!
اليوم 13:30
أمازون تخسر تريليون دولار من قيمتها
الاقتصادي
أمازون تخسر تريليون دولار من قيمتها
اليوم 12:54
الطلياني لـ «الاتحاد»: جولة «تغيير المراكز» في «القمة» و«القاع»
الرياضي
الطلياني لـ «الاتحاد»: جولة «تغيير المراكز» في «القمة» و«القاع»
اليوم 12:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©