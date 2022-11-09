واشنطن ومسقط تدعوان إلى تمديد الهدنة في اليمن

واشنطن (وكالات)

أعلنت سلطنة عمان والولايات المتحدة، أمس، عن إطلاق أعمال الحوار الاستراتيجي الأول بين البلدين. وفي بيان مشترك، عقب اجتماع عقد بين وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن في واشنطن، أعلن خلاله عن تنظيم أعمال الحوار الاستراتيجي الأول بين السلطنة والولايات المتحدة، أكد الجانبان على الشراكة التاريخية المتنامية بين البلدين. وبحسب بيان للخارجية العمانية نشرته بموقعها الإلكتروني أمس، اتفق الوزيران على عدم وجود حل عسكري للحرب في اليمن، وشددا على دعمهما لوحدة أراضي هذا البلد وسيادته واستقلاله.

كما دعا الوزيران إلى تمديد شامل للهدنة باليمن، التي توسطت فيها الأمم المتحدة وإطلاق أعمال عملية سياسية شاملة تسمح لجميع اليمنيين بتقرير مستقبل بلادهم.

واعتبر الوزير العماني ونظيره الأميركي أن تمديد الهدنة سيوفر إغاثة فورية للشعب اليمني، من خلال الإفراج عن مدفوعات الرواتب وغيرها من الإجراءات، وأكدا على أن الحل السياسي هو الحل الذي يمكن أن يعالج الأزمة الإنسانية في اليمن وتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.