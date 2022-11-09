ليبيا.. «البرلمان والدولة» يناقشان القاعدة الدستورية في سرت الأسبوع المقبل

حسن الورفلي (بنغازي)

يلتقي أعضاء مجلسي النواب والدولة الليبيين، الأحد المقبل، في مدينة سرت، للتشاور حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد، وذلك قبل يوم من عقد البرلمان الليبي جلسة رسمية في المدينة، وذلك بحسب ما أكده عضو البرلماني الليبي أحمد الشارف في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد». وأشار الشارف إلى أن ملف المناصب السيادية أحد أبرز الملفات المطروحة للنقاش خلال اجتماع سرت، مؤكدا أن البرلمان أحال الأسماء المرشحة لشغل المناصب لمجلس الدولة منذ ما يقرب من عام، مؤكداً أن البرلمان ينتظر اختيار مجلس الدولة لثلاثة أسماء مرشحة لشغل كل منصب سيادي ليقرر البرلمان الشخصية التي سيتم اختيارها من بين المرشحين الثلاثة.

وأوضح عضو البرلمان الليبي أن مجلس النواب سيعقد جلسة الاثنين المقبل للتصويت على قانون الأمن الداخلي، قانون المرتبات الموحد، انتخاب أحد نواب مدن الجنوب لشغل منصب النائب الثاني لرئيس المجلس، بالإضافة لافتتاح مقرات حكومية في سرت للحكومة المكلفة من البرلمان الليبي.

ويزور المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي مدن الجنوب الليبي خلال الأيام المقبلة للاستماع إلى القيادات الاجتماعية والسياسية في المدينة حول سبل الحل.

وأكد عضو البرلمان الليبي أن الجنوب الليبي يعاني من أزمات متلاحقة تحتاج لحل عاجل، مشيداً بدور القوات المسلحة الليبية في إرساء الأمن والاستقرار بإقليم «فزان» خلال السنوات الماضية، مشدداً على دعم أهالي الجنوب لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن في أقرب وقت ممكن.