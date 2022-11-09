الخميس 10 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

نيجيريا: قتلى وجرحى بانفجار في سوق شعبي

نيجيريا: قتلى وجرحى بانفجار في سوق شعبي
10 نوفمبر 2022 01:27

أبوجا (وكالات)

أخبار ذات صلة
مسلحون يقتلون 11 مدنياً ويختطفون العشرات في نيجيريا
إطلاق سراح 21 طفلاً بعد خطفهم من مزرعة بنيجيريا

أفاد شاهد ومسؤول بأن 4 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 12 آخرون في أعقاب انفجار في سوق شعبي بولاية أنامبرا بجنوب شرق نيجيريا. وقال إميكا أوميجبالاسي، رئيس منظمة المجتمع المدني «إنترسوسايتي» والذي شهد الحادث، إن الانفجار وقع في قسم من السوق يبيع الكيماويات، مما أدى إلى اندلاع حريق في بعض المحال التجارية بينما قُتل 4 أشخاص وأصيب العشرات. وأكد رئيس منطقة أونيتشا الجنوبية المحلية إميكا أورجي عدد القتلى للصحفيين، مضيفا أن 12 شخصا على الأقل أصيبوا نتيجة تدافع الناس لمغادرة السوق. وقال المتحدث باسم شرطة ولاية أنامبرا إن عدد الضحايا غير معروف لكن الوضع تحت السيطرة بينما قالت وكالة إدارة الطوارئ بالولاية إنها تحقق في الأمر.
وأنامبرا ضمن الولايات الواقعة في جنوب شرق نيجيريا التي تسعى للانفصال عنها، وتعاني من أعمال عنف تلقي السلطات باللوم فيها على الجماعات الانفصالية.
وأمس الأول، اختطف مسلحون ما لا يقل عن 80 شخصا وقتلوا 11 آخرين في هجمات منفصلة بشمال غرب نيجيريا، وذلك في أحدث هجمات العصابات المسلحة التي تستهدف القرى والمدارس والطرق السريعة.
وقالت عائلات ضحايا في قرية «ماسو» النائية بمنطقة بوكويوم إن قطاع طرق خطفوا 50 شخصا معظمهم نساء.

 

نيجيريا
آخر الأخبار
النواب اللبناني
عربي ودولي
النواب اللبناني يفشل للمرة الخامسة في انتخاب رئيس جديد
اليوم 14:05
سويسرا وبريطانيا توقعان اتفاقية للتعاون في مجال البحث العلمي
عربي ودولي
سويسرا وبريطانيا توقعان اتفاقية للتعاون في مجال البحث العلمي
اليوم 14:04
شام البكور بطلة لتحدي القراءة العربي في موسمه السادس
الإمارات
شام البكور بطلة لتحدي القراءة العربي في موسمه السادس
اليوم 13:36
«الجولف» يضاعف معاناة بيل في «المونديال»!
الرياضي
«الجولف» يضاعف معاناة بيل في «المونديال»!
اليوم 13:30
أمازون تخسر تريليون دولار من قيمتها
الاقتصادي
أمازون تخسر تريليون دولار من قيمتها
اليوم 12:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©