نيجيريا: قتلى وجرحى بانفجار في سوق شعبي

أبوجا (وكالات)

أفاد شاهد ومسؤول بأن 4 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 12 آخرون في أعقاب انفجار في سوق شعبي بولاية أنامبرا بجنوب شرق نيجيريا. وقال إميكا أوميجبالاسي، رئيس منظمة المجتمع المدني «إنترسوسايتي» والذي شهد الحادث، إن الانفجار وقع في قسم من السوق يبيع الكيماويات، مما أدى إلى اندلاع حريق في بعض المحال التجارية بينما قُتل 4 أشخاص وأصيب العشرات. وأكد رئيس منطقة أونيتشا الجنوبية المحلية إميكا أورجي عدد القتلى للصحفيين، مضيفا أن 12 شخصا على الأقل أصيبوا نتيجة تدافع الناس لمغادرة السوق. وقال المتحدث باسم شرطة ولاية أنامبرا إن عدد الضحايا غير معروف لكن الوضع تحت السيطرة بينما قالت وكالة إدارة الطوارئ بالولاية إنها تحقق في الأمر.

وأنامبرا ضمن الولايات الواقعة في جنوب شرق نيجيريا التي تسعى للانفصال عنها، وتعاني من أعمال عنف تلقي السلطات باللوم فيها على الجماعات الانفصالية.

وأمس الأول، اختطف مسلحون ما لا يقل عن 80 شخصا وقتلوا 11 آخرين في هجمات منفصلة بشمال غرب نيجيريا، وذلك في أحدث هجمات العصابات المسلحة التي تستهدف القرى والمدارس والطرق السريعة.

وقالت عائلات ضحايا في قرية «ماسو» النائية بمنطقة بوكويوم إن قطاع طرق خطفوا 50 شخصا معظمهم نساء.