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الجيش الصومالي يحرر 4 بلدات من سيطرة «الشباب»

الجيش الصومالي يحرر 4 بلدات من سيطرة «الشباب»
10 نوفمبر 2022 01:33

مقديشو (الاتحاد)

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أعلنت وزارة الدفاع الصومالية أمس، أن الجيش حرر 4 بلدات في محافظة «جلجدود» وسط البلاد من سيطرة حركة «الشباب» الإرهابية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الجنرال عبدالله عانود، إن الجيش الصومالي سيطر على أربع بلدات من بينها بلدة «وبحو» الاستراتيجية.
ولفت المسؤول العسكري إلى أن الإرهابيين تكبدوا خسائر فادحة جراء العمليات العسكرية الأخيرة.
ولم يحدد المسؤول الصومالي حجم الخسائر البشرية جراء المعارك، متعهداً بتقديم مزيد من التفاصيل في وقت لاحق.
إلا أن وسائل إعلام صومالية غير رسمية ذكرت سقوط نحو 30 قتيلاً من مسلحي حركة «الشباب» في تحرير البلدات الأربع.
وتعد بلدة «وبحو» منطقة استراتيجية، وكانت خاضعة لسيطرة التنظيم منذ 15 عاماً، في تطور يرى مراقبون أنه يشكل نقطة انطلاق لتحرير مدن رئيسة أخرى، ما يزيد الضغط على معاقل مسلحي الحركة الإرهابية.
وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الصومالية، أمس، مقتل 97 من عناصر حركة «الشباب» في عمليتين عسكريتين للجيش، وسط وجنوب البلاد.
وذكرت وزارة الإعلام في بيان، أن وحدات خاصة بالجيش بالتعاون مع «الحلفاء الدوليين» والسكان المحليين نفذت عمليتين عسكريتين في بلدتي «عيل جروف» و«بصرة».

الجيش الصومالي
الصومال
حركة الشباب
حركة الشباب الإرهابية
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