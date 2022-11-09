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بريطانيا توافق على لقاح جديد ضد كورونا

جرعات من لقاح شركة "نوفافاكس" المضاد لفيروس كورونا
10 نوفمبر 2022 00:31

أعلنت شركة «نوفافاكس» الأميركية للتكنولوجيا الحيوية عن حصول لقاحها «نوفاكسوفيد» المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 على موافقة هيئة تنظيم الدواء في بريطانيا على إعطاء اللقاح كجرعة تعزيزية للبالغين من عمر 18 عاما فأكبر.

وقالت «نوفافاكس»: إن وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا مددت تصريح التسويق المشروط للقاح «نوفاكسوفيد» كجرعة تعزيزية في أعقاب تقديمه كتطعيم يتكون من جرعتين أساسيتين.

يستخدم «نوفاكسوفيد» كجرعة تعزيزية للبالغين فوق عمر 18 عاما في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا ونيوزيلندا وسويسرا وإسرائيل.

كانت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في السابق قد منحت تصريح تسويق مشروطا للقاح «نوفاكسوفيد» كلقاح من جرعتين أساسيتين للبالغين فوق عمر 18 في فبراير 2022، وللمراهقين من عمر 12 عاما وحتى 17 عاما في أغسطس 2022.

 

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