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بيلوسي: الديمقراطيون يفوقون التوقعات

نانسي بيلوسي
10 نوفمبر 2022 01:35

واشنطن (وكالات) 

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قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي المنتهية ولايته نانسي بيلوسي، أمس، إن مرشحي المجلس من الديمقراطيين «يفوقون التوقعات بقوة في جميع أنحاء البلاد». وأضافت في بيان: «في حين أن هناك العديد من السباقات الانتخابية المتقاربة، من الواضح أن مرشحي مجلس النواب من الديمقراطيين يفوقون التوقعات بقوة في جميع أنحاء البلاد». وتابعت بيلوسي: «مع استمرار الولايات في جدولة النتائج النهائية، يجب احتساب جميع الأصوات كما أدلي بها»، حسبما ذكرت شبكة «سي إن إن» الأميركية. وفي انتخابات التجديد النصفي الحالية، فازت بيلوسي بولاية أخرى للمرة الـ19 في مجلس النواب الأميركي عن الحزب الديمقراطي بولاية كاليفورنيا، وفق الشبكة.

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نانسي بيلوسي
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