للمرة الأولى.. جيل «زد» يدخل الكونجرس

واشنطن (وكالات)

فاز الشاب ماكسويل فروست، بمقعد في مجلس النواب الأميركي خلال انتخابات التجديد النصفي التي أجريت أول أمس، ليصبح أول عضو في الكونغرس من جيل «زد»، وأصغرهم سناً. ويعتبر جيل «زد» أو ما يسمى جيل «ما بعد جيل الألفية» للمولودين بين منتصف التسعينيات ومنتصف العقد الأول من الألفية الثالثة. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، أمس، أن الديمقراطي فروست (25 عاماً)، فاز بمقعد في مجلس النواب إثر حصوله على 59 بالمئة من أصوات الناخبين بولاية فلوريدا، متغلباً على الجمهوري كالفين ويمبيش. وعقب ذلك، كتب الشاب الفائز في تغريدة: «أنا ماكسويل فروست، عضو الكونغرس المنتخب، سأكون أول عضو من (جيل زد) في الكونغرس».