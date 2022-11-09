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مقتل 20 من حركة الشباب الإرهابية في اشتباكات

وحدة من الجيش الصومالي
10 نوفمبر 2022 00:17

قال مسؤول إقليمي ووزارة الإعلام الصومالية، الأربعاء، إن الجيش الصومالي قتل 20 عنصرا على الأقل من حركة الشباب الإرهابية في بلدات بوسط البلاد في أحدث هجوم على الجماعة.

وقال أحمد شاير فالاجلي، المسؤول المحلي في ولاية جلمدج، إن الجيش سيطر أيضا خلال الاشتباكات على بلدتي «وابهو» و«الجروف».

وأضاف فالاجلي في تصريحات صحفية «لم يقع قتال عنيف. تمت مطاردة الشباب وملاحقتهم. هرب الشباب تاركين أسلحة و20 قتيلا على الأقل من المسلحين».

وأكد «نحن مصممون على تحرير كل البلدات التي تسيطر عليها حركة الشباب. أصيب ستة من جنودنا أثناء مطاردتهم».

وأوضح أنه يعتقد أن عناصر الحركة المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي نقلوا معهم بعض قتلاهم.

وقالت وزارة الإعلام الصومالية، في بيان، إن حصيلة قتلى حركة الشباب بلغت 50.

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