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مليار دولار لتعزيز مسار الانتقال في قطاع الطاقة بالأسواق النامية

مليار دولار لتعزيز مسار الانتقال في قطاع الطاقة بالأسواق النامية
10 نوفمبر 2022 01:26

شرم الشيخ (الاتحاد)

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انضم أمس، ثلاثة شركاء جدد رسمياً إلى منصة تسريع تحول نظام الطاقة «ETAF»، وهي منصة تمويل عالمية معنية بالمناخ أطلقتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، بهدف جمع الأموال اللازمة لتوسيع نطاق تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية بحلول عام 2030.
وتم توقيع اتفاقيات تعاون مع كل من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، ومجموعة التأمين السويسرية «سويس ري» في مقر انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب 27». 
ويعتزم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تخصيص 300 مليون دولار لدعم منصة تسريع تحول نظام الطاقة، وقد تصل مساهمة «مصدر» في هذا البرنامج إلى 200 مليون دولار، بينما ستوفر «سويس ري» حلول التأمين والدراسات اللازمة للتحوط ضد المخاطر المترتبة على هذه الاستثمارات.
ومع انضمام هؤلاء الشركاء الثلاثة إلى الشريك المؤسس والمستثمر الرئيسي «صندوق أبوظبي للتنمية» الذي تعهد بالفعل باستثمار 400 مليون دولار، تكون منصة تسريع تحول نظام الطاقة قد ضمنت جمع ما لا يقل عن مليار دولار أميركي لبدء الدعوات إلى إطلاق المشاريع ذات الصلة اعتباراً من يوم أمس.
علاوةً على ذلك، أعلن بنك التنمية للبلدان الأمريكية عن رغبته في الانضمام إلى المنصة والمشاركة بما يصل إلى 100 مليون دولار لتمويل مشاريعها بمجال الطاقة المتجددة وتقنيات إزالة الكربون في أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي.

الإمارات
الطاقة
الوكالة الدولية للطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة
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