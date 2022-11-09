«مستوى مقلق» لاستثمارات الطاقة المتجددة في أفريقيا

شرم الشيخ (الاتحاد)

سجّلت الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة عام 2021 مستوى «مقلقاً جداً» هو الأدنى منذ 11 عاماً في أفريقيا، رغم القدرات الهائلة لهذه القارة السمراء، وفق ما ذكر تقرير صادر عن «بلومبرج» أمس، خلال مؤتمر الأمم المتحدة لأطراف اتفاقية المناخ في مدينة شرم الشيخ «كوب27».

وأوضح التقرير خلال المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان «كوب أفريقيا»، أن 2.6 مليار دولار فقط استثمرت في طاقة الرياح والطاقة الشمسية والحرارة الجوفية ومشاريع طاقة متجددة أخرى في 2021، وهذا هو الأدنى منذ 11 عاماً.

وارتفعت الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة في العالم بنسبة 9% على مدار سنة، لتصل إلى أعلى مستوى لها العام الماضي، إلا أنها تراجعت بنسبة 35% في أفريقيا، التي لا تمثل سوى 0.6 % من 434 مليار دولار استثمرت في الطاقة المتجددة عبر العالم.

وقالت «بلومبرج» إن هذا التراجع في القارة الأفريقية، حيث يرتكز إنتاج الكهرباء بشكل واسع على مصادر الطاقة الأحفورية الملوثة والمكلفة، يحصل رغم الموارد الطبيعية الاستثنائية في أفريقيا والطلب المتزايد على الكهرباء، وتحسّن البيئة السياسية. وتتمتع أفريقيا بقدرة واضحة في مجال الطاقة الشمسية، إلا أنها تسهم في 1.3% من قدرات الإنتاج العالمية لمصدر الطاقة هذا. وشدد التقرير أيضاً على وجود تركز كبير للاستثمارات في بعض الدول، لا سيما جنوب أفريقيا ومصر وكينيا والمغرب التي تستحوذ وحدها منذ عام 2010 على ثلاثة أرباع إجمالي المبالغ المستثمرة تقريباً.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالتغير المناخي مايكل بلومبرج: «الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة في أفريقيا عند مستوى متدن ومقلق».