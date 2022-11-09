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«الصحة العالمية» تزف بشرى بشأن «كورونا»

طاقم طبي يعالج مريضا مصابا بكورونا
9 نوفمبر 2022 22:59

أفادت منظمة الصحة العالمية بأن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد- 19 انخفض بشدة منذ الشتاء الماضي.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في جنيف، اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل نحو 9400 وفاة مرتبطة بكوفيد- 19 على مستوى العالم الأسبوع الماضي.

يمثل هذا انخفاضاً بحوالي 90 % مقارنة بالوفيات الناجمة عن المرض في فبراير الماضي، الذي شهد ذروة الوفيات الناجمة عن العدوى بفيروس كورونا المستجد المسبب للمرض، العام الحالي عند 75 ألفاً.

وأوضح تيدروس، في مؤتمر صحفي، أنه بينما يعد ذلك تطوراً إيجابياً، لا يزال العديد من الأشخاص يموتون أيضا جراء المرض.

وأضاف «نحو 10 آلاف وفاة أسبوعيا يعتبر عدداً كبيراً للغاية، بالنسبة لمرض يمكن منعه ومعالجته».

وأشارت ماريا فان كيركوفه، خبيرة الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، إلى أن «كوفيد- 19 ما زال جائحة».

وسجل حوالي 2.1 مليون حالة عدوى جديدة بالمرض على مستوى العالم الأسبوع الماضي.

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